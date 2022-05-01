من هي فايزة العماري التي تتحكم بمصير أغلى لاعب في العالم ؟!

وكالات/سما/

طفت على سطح المفاوضات مع النجم الفرنسي كيليان مبابي سواء حول تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى ريال مدريد شخصية والدته الجزائرية فايزة لعماري مديرة أعماله.

في أحدث تصريحاتها أكدت العماري والدة مبابي، أن نجلها عليه الآن الاختيار بنفسه بين فريقه الحالي باريس سان جيرمان، وريال مدريد، بعد توصل النجم الفرنسي إلى اتفاق مع الناديين.

وقالت العماري: "انتهت كل المفاوضات. لدينا اتفاق مع مدريد وباريس. الآن الأمر متروك لكيليان كي يختار".

وتابعت الوالدة التي تدير جزئيا أعمال بطل مونديال 2018: "العرضان متساويان.. من ناحية لدينا صورتنا (مدريد) ومن ناحية أخرى الممول.. لا فرق كبير، لأن الناديين متساويان".

وفي حديث سابق لها روت العماري البالغة من العمر 47 عاما التنشئة الصارمة التي أعطتها لابنها، فتى مشاغب قادها إلى الجنون، كانت تستدعى إلى المدرسة كل يوم، لكنها تتحدث عن القوة العقلية لكيليان.

وحول المبالغ الفلكية التي يكسبها ابنها، قالت إنها فرصة رائعة، لكنها ليست غاية في حد ذاتها.

وقالت سابقا في إحدى المقابلات الصحفية إنهم عاشوا ظروفا صعبة، وكان الفقر ملازما لهم، لدرجة أنهم لم يمسكوا مالا لمدة ثلاث سنوات، حيث كانت تخشى أن يوقظها أحد في الليل، ليسألها عن استرداد أمواله".

ولدت فايزة العماري من أبوين جزائريين في عام 1974، في "بوندي"، وهي بلدة فرنسية تابعة لسان دوني، شمال فرنسا.

عاشت العماري حياتها بالكامل في بوندي، قبل أن تنتقل إلى العاصمة الفرنسية باريس، قبل أربع سنوات فقط، وتحديدا في عام 2018.

مارست لعماري لعبة كرة اليد، وكانت إحدى لاعبات نادي آس بوندي في مركز الجناح الأيمن، من أواخر التسعينيات إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كما مثلت منتخب فرنسا في البطولات الأوروبية.

تزوجت ويلفريد مبابي، وهو رجل فرنسي من أصول كاميرونية، مارس كرة القدم لبعض الوقت، وأنجبت منه ولدين هما كيليان مبابي وإيثان مبابي، كما لديهما ابن ثالث بالتبني وهو جيريس كيمبو إكوكو.

انفصلت العماري عن زوجها، لكنهما يتمتعان بعلاقة رائعة، وما يزالان المستشارين الرئيسيين لأولادهما فيما يتعلق بقراراتهم المستقبلية.