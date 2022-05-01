  1. الرئيسية
  2. الرياضة

من هي فايزة العماري التي تتحكم بمصير أغلى لاعب في العالم ؟!

السبت 21 مايو 2022 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هي فايزة العماري التي تتحكم بمصير أغلى لاعب في العالم ؟!



وكالات/سما/

طفت على سطح المفاوضات مع النجم الفرنسي كيليان مبابي سواء حول تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى ريال مدريد شخصية والدته الجزائرية فايزة لعماري مديرة أعماله.

في أحدث تصريحاتها أكدت العماري والدة مبابي، أن نجلها عليه الآن الاختيار بنفسه بين فريقه الحالي باريس سان جيرمان، وريال مدريد، بعد توصل النجم الفرنسي إلى اتفاق مع الناديين.

وقالت العماري: "انتهت كل المفاوضات. لدينا اتفاق مع مدريد وباريس. الآن الأمر متروك لكيليان كي يختار".

وتابعت الوالدة التي تدير جزئيا أعمال بطل مونديال 2018: "العرضان متساويان.. من ناحية لدينا صورتنا (مدريد) ومن ناحية أخرى الممول.. لا فرق كبير، لأن الناديين متساويان".

من هي فايزة لعماري التي تتحكم بمصير أغلى لاعب في العالم؟!

وفي حديث سابق لها روت العماري البالغة من العمر 47 عاما التنشئة الصارمة التي أعطتها لابنها، فتى مشاغب قادها إلى الجنون، كانت تستدعى إلى المدرسة كل يوم، لكنها تتحدث عن القوة العقلية لكيليان.

وحول المبالغ الفلكية التي يكسبها ابنها، قالت إنها فرصة رائعة، لكنها ليست غاية في حد ذاتها.

وقالت سابقا في إحدى المقابلات الصحفية إنهم عاشوا ظروفا صعبة، وكان الفقر ملازما لهم، لدرجة أنهم لم يمسكوا مالا لمدة ثلاث سنوات، حيث كانت تخشى أن يوقظها أحد في الليل، ليسألها عن استرداد أمواله".

من هي فايزة لعماري التي تتحكم بمصير أغلى لاعب في العالم؟! من هي فايزة لعماري التي تتحكم بمصير أغلى لاعب في العالم؟!

ولدت فايزة العماري من أبوين جزائريين في عام 1974، في "بوندي"، وهي بلدة فرنسية تابعة لسان دوني، شمال فرنسا.

عاشت العماري حياتها بالكامل في بوندي، قبل أن تنتقل إلى العاصمة الفرنسية باريس، قبل أربع سنوات فقط، وتحديدا في عام 2018.

مارست لعماري لعبة كرة اليد، وكانت إحدى لاعبات نادي آس بوندي في مركز الجناح الأيمن، من أواخر التسعينيات إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كما مثلت منتخب فرنسا في البطولات الأوروبية.

تزوجت ويلفريد مبابي، وهو رجل فرنسي من أصول كاميرونية، مارس كرة القدم لبعض الوقت، وأنجبت منه ولدين هما كيليان مبابي وإيثان مبابي، كما لديهما ابن ثالث بالتبني وهو جيريس كيمبو إكوكو.

انفصلت العماري عن زوجها، لكنهما يتمتعان بعلاقة رائعة، وما يزالان المستشارين الرئيسيين لأولادهما فيما يتعلق بقراراتهم المستقبلية.

#فايزة العماري #كيليان مبابي

الأكثر قراءة اليوم

ناصر القدوة يوجه رسالة لأبناء حركة فتح في جامعة بيرزيت

الاحتلال الاسرائيلي :"حماس" ليست معنيّةً بالتصعيد ولكنّها ستُشعِل المنطقة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

اكتشاف أول إصابة بمرض جدري القرود في "اسرائيل"

شهيد برصاص الاحتلال في جنين (صور وفيديو)

ضبط أضخم سرقة للطاقة الكهربائية في رام الله

صحيفة ترسم الخارطة السياسية المقبلة لـ"إسرائيل" بعد استقالة زعبي

الأخبار الرئيسية

1628636f1742df_OEKLNJPMQIGFH (2)

بدء العد التنازلي لحكومة بينيت.. خطوة زعبي تنذر رسميًا باتجاه انهيار التحالف

جدري-القرود-يغزو-العالم-وبريطانيا-تلجأ-للقاح-التقليدي-780x457

إليك كل ما نعرفه حتى الآن عن مرض "جدري القرود"...

البحرية الاسرائيلية

تدريبات إسرائيلية لإحباط هجوم افتراضي لـ"حزب الله" على منصات الغاز

عيد الأضحى

فلكيا ..هذا هو موعد عيد الأضحى المبارك

بينيت يسترضي المستوطنين للحفاظ على حكومته وتحسين صورة حزبه

الاتصالات الفلسطينية