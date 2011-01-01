الولايات المتحدة تسقط تصنيف "إرهابي أجنبي" عن جماعات في فلسطين و"إسرائيل"

واشنطن/سما/

قررت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إزالة تصنيفها الرسمي "منظمة إرهابية أجنبية" عن جماعات متطرفة من عدة دول من بينها فلسطين ومصر.



وقالت وكالة "فرانس برس" إن الخارجية الأمريكية أزالت تصنيف "إرهابي أجنبي" عن جماعات من مصر وفلسطين وإسرائيل واليابان وإقليم الباسك، لكنها الوزارة ستبقي تلك الجماعات تحت تصنيف أوسع متعلق بالنشاط الإرهابي.



ووفقا للقرار، فقد تم حذف التصنيف الإرهابي عن جماعة "كاهانا تشاي" الإسرائيلية، وهي جماعة يهودية متطرفة مرتبطة بالحاخام الراحل مئير كهانا، كما تم إزالة التصنيف عن مجلس شورى المجاهدين الفلسطينيين، وكذلك جماعة " إيتا" الانفصالية من إقليم الباسك والتي تعمل في إسبانيا وفرنسا.



كما تم حذف من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية جماعة أوم شينريكيو اليابانية، التي شنت هجوما مميتا بغاز السارين في مترو أنفاق طوكيو في عام 1995، والجماعة الإسلامية في مصر، التي قادها رجل الدين الكفيف عمر عبد الرحمن، الذي توفي في سجن أمريكي في عام 2017.



وقالت الوزارة في بيان "إن مراجعتنا لتصنيف هذه المنظمات الخمس كمنظمات إرهابية أجنبية جاء لأنها لم تعد منخرطة في الإرهاب أو النشاط الإرهابي ولا تحتفظ بالقدرة والنية على القيام بذلك".



وأضاف البيان أن عمليات إلغاء التصنيف الإرهابي عن تلك المنظمات جاء "اعترافا بالنجاح الذي حققته مصر وإسرائيل واليابان وإسبانيا في نزع فتيل تهديد الإرهاب من قبل هذه الجماعات".