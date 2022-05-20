الفيلم التونسي (قدحة) يفوز بجائزة مهرجان القدس للسينما العربية

وكالات - سما-

فاز الفيلم التونسي (قدحة) للمخرج أنيس الأسود بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان القدس للسينما العربية الذي أسدل الستار على دورته الثانية اليوم الخميس.

الفيلم يتناول قصة الطفل قدحة (12 عاما) الذي يتعرض لحادث سير ولا تجد أمه المال اللازم لعلاجه بعدما هاجر زوجها بطريقة غير مشروعة لكن القدر يسوق لها عائلة ثرية تتكفل بالمصاريف، وبعد خروج الطفل من المستشفى يذهب مع شقيقته الصغيرة وأمهما للعيش في مزرعة تلك العائلة التي توفر العمل والمال للأم ولا يعرف قدحة سر هذا الكرم إلا متأخرا.

ونوهت لجنة تحكيم المسابقة التي تشكلت من المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر والناقد المصري محمد سيد عبد الرحيم والمنتج والممثل السوداني طلال عفيفي بفيلم (أوروبا) من إخراج العراقي حيدر رشيد.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية التي حملت جائزتها هذا العام اسم المراسلة التلفزيونية شيرين أبو عاقلة فاز بالجائزة فيلم (من القاهرة) للمخرجة المصرية هالة جلال بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم (إعادة تدمير) للمخرج سيمون الهبر من لبنان.

وفاز بجائزة أفضل فيلم قصير في المهرجان (هل سيزورني والداي) للمخرج مو هراوي من الصومال وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم (ثم يأتي الظلام) من لبنان كما نوهت لجنة التحكيم بفيلمي (خديجة) للمخرج مراد مصطفى من مصر و(الجدار) للمخرجة ميرا صيداوي من لبنان.

عرض المهرجان 26 فيلما على مدى خمسة أيام وأقيمت العروض في المركز الثقافي الفرنسي والمسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي).

وعقب إعلان الجوائز عرض المهرجان الفيلم المصري (أبو صدام) للمخرجة نادين خان وبطولة محمد ممدوح وأحمد داش وزينة منصور.