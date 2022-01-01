كيف تشرب الماء بشكل صحى؟

وكالات / سما /

المياه هي أساس البقاء في الحياة، والتي تحافظ بشكل جيد على البقاء بصورة صحية جيدة، فمن أهم فوائدها التخلص من الفضلات المتراكمة داخل الجسم، إلى تشحيم مفاصل الجسم، وهذا يجعلها مهمة ومفيدة للعديد من وظائف الجسم و لذا يوصى بشرب 8 أكواب يوميًا، أي ما يعادل 2 لتر في اليوم، وخلال هذا التقرير سنتعرف كيف ومتى تشرب المياه للحصول علي فوائدها، وأيضا بعض الأشياء التي يجب مراعتها أثناء شرب المياه، ويقدم الإجابة التقرير المنشور عبر موقع " thehealthsite".

-اجلس دائمًا أثناء شرب المياه

إذا كنت تشرب المياه وأنت واقف، فسوف ينتقل مباشرة إلى معدتك بقوة كبيرة دون أي ترشيح، ثم قد تترسب الشوائب الموجودة في المياه للمثانة مما يتسبب في تعرض الكلي للأذي، وعلاوة على ذلك، إذا كنت واقفًا وتشرب المياه، فسوف تنتقل بسرعة كبيرة، مما قد يعطل وظائف رئتيك وقلبك.

قد يؤدي شرب المياه أثناء الوقوف إلى إصابة أعصابك بحالة من التوتر، مما قد يؤدي إلى التهاب المفاصل وتلفها.

يقترح الخبراء أيضًا أنه يجب علينا شرب المياه ببطء لأن هذا يسمح للجسم بترشيح العناصر الغذائية بشكل أفضل وتوجيه المياه إلى مناطق محددة تحتاج إلى التغذية.

-يجب ألا تشرب كميات كبيرة من المياه دفعة واحدة

قد يتسبب ذلك في نقص الأكسجين في الهواء وأنبوب الطعام، مما قد يؤدي إلى مشاكل في القلب والرئة.

-تجنب شرب المياه أثناء الأكل وبعد الأكل مباشرة

وذلك لأن المياه يمكن أن يخفف من عصارة الجسم الطبيعية التي تساعد في الهضم.

-لا تشرب الكثير من المياه أثناء ممارسة الرياضة

حيث يمكن أن يقلل تركيز الصوديوم في جسمك ويستنفد الأملاح الطبيعية، مما قد يسبب الإرهاق، خذ بضع رشفات صغيرة تكفي لتغطية فمك وحلقك أثناء فترات الراحة.