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هآرتس: الجيش الاسرائيلي لن يحقق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة لهذا السبب ..

الخميس 19 مايو 2022 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: الجيش الاسرائيلي لن يحقق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة لهذا السبب ..



القدس المحتلة / سما /

 كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الجيش الإسرائيلي لن يفتح تحقيقًا في جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين الأسبوع الماضي برصاص جيش الاحتلال.

ويدعي الجيش عدم وجود اشتباه في ارتكاب قوات الجيش للجريمة.

وقالت الصحيفة ان الجيش الإسرائيلي يعتقد أن استجواب قواته سيثير جدلًا خطيرًا في الجيش والمجتمع الإسرائيلي.

ويقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التحقيق النهائي لن يؤدي إلى نتائج حاسمة بشأن مسألة المسؤولية عن إطلاق النار والرصاص التي تسببت بمقتل الصحافية أبو عاقلة.

وتمتنع المدعية العامة العسكرية الجنرال يفعات تومر يروشالمي، حتى الآن، عن إصدار تعليمات لفتح تحقيق لدى وحدة التحقيقات في الشرطة العسكرية، بزعم أنه لا يوجد هناك شبهات جنائية، لكن تقدر الصحيفة بأن مثل هذه التحقيق من شأنه أن يثير معارضة وجدلا داخليا بالجيش والمجتمع الإسرائيلي.

ومن المرجح أن يثير قرار عدم فتح تحقيق جنائي باغتيال أبو عاقلة، الذي لم يتم الإعلان عنه رسميا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتقادات من الإدارة الأميركية، التي طالبت إسرائيل باستنفاد إجراءات التحقيق حول الحادث.

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