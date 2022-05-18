شاهد: أول ظهور رسمي لحرم أمير قطر في زيارة الشيخ تميم لإسبانيا

الدوحة/سما/

سجلت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ظهورها الرسمي خلال الزيارة الرسمية لمملكة إسبانيا والتي تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) فيديو لحرم أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم وهي برفقة زوجها خلال مراسم استقبال ملك إسبانيا فيليبي السادس وعقيلته.

وتعد الزيارة الأخيرة لحرم أمير قطر الأولى التي تظهر فيها رسمياً مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأجريت للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مراسم استقبال رسمية في مقر القصر الملكي في العاصمة مدريد بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها لمملكة إسبانيا.

وكان في مقدمة مستقبلي أمير قطر والشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، لدى وصولهما، الملك الإسباني فيليبي السادس والملكة ليتيزيا.

وتم خلال المراسم إطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيباً بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني.

وخلال اجتماع في قصر سارزويلا بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحث أمير قطر، مع ملك إسبانيا، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. وتم “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية”.

وأعرب الشيخ تميم عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته في تطوير علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين قطر وإسبانيا في مختلف مجالات الشراكة.

كما زار مجلس الشيوخ الإسباني، وتناول علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، لا سيما في مجال تبادل الخبرات في العمل البرلماني والتشريعي.

وجرى أيضا تبادل الآراء ووجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

تفاعل واسع مع ظهور حرم أمير قطر

وتفاعل المغردون القطريون مع الظهور الرسمي للشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني رفقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأقام الملك الإسباني مأدبة عشاء على شرف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني.

الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم

وسبق أن لفتت الشيخة جواهر بن حمد آل ثاني الانتباه في حفل تخرج جامعة قطر حيث خرجت عن نص خطابها الذي ألقته أمام طالبات جامعة قطر الحكومية، لتوجه الشكر لزوجها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتعبر عن امتنانها لدعمه لها.

وقالت حرم الأمير: “اسمحولي أني أخرج عن النص.. سموّه له الفضل علي بعد الله في حياتي العلمية والعملية، وكزوجة، وأُمْ.. شُكرًا تميم بن حمد”.

وتفاعل المغردون مع نص الكلمة وتعبير حرم الأمير عن شكرها لزوجها وتقديرها لدوره في حياتها العائلية، ورعاية أهله، في لفتة حملت مضامين عدة، والتأكيد على قرب الأسرة من أفراد الشعب.

وتحصلت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة قطر ضمن الدفعة الـ43.

كما لفتت حرم أمير قطر الانتباه لموقفها الآخر، حينما قبّلت يد والدها الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بعد تكريمها وإلقائها كلمةً بمناسبة تخرجها، تعبيراً منها عن شكرها وامتنانها له.

والشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم أمير قطر هي ابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني وكان جدها وزير خارجية قطر لسنوات بعد استقلال البلاد.