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النونو يكشف عن رسالة التحذير التي وجهها هنية الى العديد من قادة دول المنطقة ..

الأربعاء 18 مايو 2022 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النونو يكشف عن رسالة التحذير التي وجهها هنية الى العديد من قادة دول المنطقة ..



القدس المحتلة / سما /

كشف طاهر النونو المستشار الإعلامي، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، أن الأخير وجه رسائل واضحة إلى العديد من القادة والدول في المنطقة حذر فيها من استئناف الاحتلال سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة الفلسطينية، وما سيترتب على هذا التوجه العدواني من نتائج.


وأوضح النونو في تصريح صحفي له، أن هنية قال في رسالته التي وصلت إلى العديد من الدول في المنطقة وبعض الأطراف الدولية، "تتابعون معنا تصريحات الاحتلال وتصعيد لهجته نحو مخططاته باغتيالات قيادات في الحركة، منهم الأخ يحيى السنوار، والشيخ صالح العاروري، والقائد محمد الضيف، والأخ زاهر جبارين وغيرهم"، مشيرًا إلى ما ينطوي عليه هذا النهج من ردود فعل كبيرة لا يستطيع أحد تقدير مداها وتبعاتها، وتنذر بمواجهة شاملة بين شعبنا ومقاومته، وسيدفع الاحتلال ثمنًا ليس في الحسبان.

ودعا هنية هذه الدول إلى نقل الرسالة للاحتلال، وتحذير قيادته من العواقب المترتبة على تنفيذ تهديداته الإجرامية. كما جاء على لسان النونو.

وأوضح النونو أن رئيس حركة حماس، كلّف مسؤولي مكتب العلاقات العربية والإسلامية والعلاقات الدولية لنقل الرسالة ذاتها للمسؤولين في الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، ووضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه ما يمكن أن تؤدي إليه سياسة الاحتلال في المنطقة. 

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