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اعتقالات في الضفة.. قوات الاحتلال تقتحم جنين واندلاع اشتباكات مسلحة

الأربعاء 18 مايو 2022 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات في الضفة.. قوات الاحتلال تقتحم جنين واندلاع اشتباكات مسلحة



رام الله / سما /

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء، بعد اقتحام جنين من عدة محاور وحاصر المخيم وسط انتشار للقناصة على أسطح المنازل، ومع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وشن حملات اعتقال واسعة.

واضافت المصادر ان اشتباكات مسلحة اندلعت في المخيم مباشرة عقب اقتحام جيش الاحتلال الذي تصدى له المقاومين في المخيم.

وشنت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعقال عددا من المواطنين، فيما تمت محاصرت مخيم جنين الذي شهد اشتباكات متقطعة مع جنود الاحتلال.

وتمركزت الاعتقالات بمحافظتي الخليل وجنين، واستهدفت بالأساس مجموعة من الأسرى المحررين.

الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة:


١. المحرر نور القاضي- صوريف شمال الخليل
٢. المحرر محمود الهور- صوريف
٣. المحرر ساجد الهور- صوريف
٤. المحرر أحمد غنيمات- صوريف
٥. المحرر خالد القدسي- صوريف
٦. المحرر مروان أبو فارة- صوريف
٧. المحرر معروف أبو فارة- صوريف
٨. المحرر شادي غنيمات- صوريف
٩. وارد محمد سمودي- اليامون غرب جنين
١٠. محمد جهاد يامين- تل غرب نابلس
١١. أمجد حامد سحبان- دير استيا قرب سلفيت
١٢. عيسى خضر جاد الله- الخضر جنوب بيت لحم
١٣. أيمن أبو عرقوب- السموع جنوب الخليل
١٤. أسيد تركمان- جنين
١٥. محمد سلهب التميمي- الخليل

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