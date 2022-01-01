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بينها قيادات في الجهاد الاسلامي

الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الثلاثاء 17 مايو 2022 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس



رام الله/سما/

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية ومدينة القدس.

وقالت مصادر محلية ان جيش الاحتلال اعتقل ١٢ شابا من مدن الضفة الغربية وداهمت عددا من المنازل .

واكدت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من ٦٠ شابا من مدينة القدس الليلة الماضية بعد مواجهات عنيفة مع الشبان في شارع صلاح الدين والطور والبلدة القديمة.

وعرف من بين المعتقلين:-

١. عمر أبو خضير- القدس

٢. القيادي في الجهـ اد الإسلامي بسام أبو عكر- مخيم عايدة شمال بيت لحم

٣. المحرر مصطفى قنيص- مخيم عايدة

٤. ثائر أبو الرب- مسلية قرب جنين

٥. المحرر حسن ملحم- قلقيلية

٦. المحرر جمال داود- قلقيلية

٧. المحرر محسن حردان- قلقيلية

٨. المحرر لؤي صبحي فريج- قلقيلية

٩. المحرر حسني النيص- قلقيلية

١٠. أحمد ناصر الدودة- حلحول شمال الخليل

١١. وليد الجعفري- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

١٢- الاحتلال يعتقل أكثر من ٥٠ مقدسـيا خلال مواجهات عقب تشييع الشهـ يد وليد الشريف عرف منهم "موسى عايش، محمد حجازي، هيثم حجازي، وليد برقان، عمر شرباتي، حسام كالوتي، محمد عابدين، حمزة عابدين، شوقي شاهين، فادي بلبيسي، محمد دار عفور، الفتى وديع طه، الفتى محيي الدين عمر، الفتى محمد سلهب، الفتى عبد الرحمن عبد.
 

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