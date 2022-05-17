  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالفيديو: لحظة إصابة عدد من جنود الاحتلال خلال المواجهات في القدس المحتلة

الثلاثاء 17 مايو 2022 03:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: لحظة إصابة عدد من جنود الاحتلال خلال المواجهات في القدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ،مساء الاثنين، عن إصابة  6 من عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات عنيفة اندلعت أثناء تشييع جثمان الشهيد البطل وليد الشريف في القدس المحتلة.

وقالت قناة كان العبرية:  "6 من عناصر الشرطة الإسرائيلية أصيبوا في أحداث القدس الليلة، نقل 2 منهم لتلقي العلاج في المستشفى، كما اعتقلت القوات 15 فلسطينيا.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة إصابة عدد من جنود الاحتلال وهروبهم خلال المواجهات التي اندلعت عقب الاعتداء على المشاركين في تشييع جنازة الشهيد وليد الشريف.

و شيّع الآلاف من أهالي القدس مساء الإثنين، جثمان الشهيد وليد الشريف، الذي ارتقى السبت الماضي، بعد أن كان أصيب في الجمعة الثالثة من شهر رمضان داخل المسجد الأقصى، وذلك بعد ساعات من تسليم الاحتلال جثمانه. 

وقال الهلال الأحمر إنّ طواقمه تعاملت مع 72  إصابة خلال مواجهات القدس، منها 13  نقلت للمستشفى، بينها إصابتين بالعين، كما استهدفت شرطة الاحتلال سيارة إسعاف بأضرار أثناء نقلها جثمان الشهيد من مستشفى المقاصد إلى المسجد الأقصى خلال مواجهات مع الشبان على طول الطريق.

#القدس #الشهيد وليد الشريف

الأكثر قراءة اليوم

بعد القفزة الاسبوع الماضي .. ضعف الدولار واليورو مقابل الشيكل

قناة عبرية: للمرة الأولى.. إطلاق "إس - 300" ضد مقاتلات إسرائيلية في سوريا

غانتس يحذر من أمر خطير يواجه "إسرائيل" وينذر بانتهاء الدولة اليهودية

نتائج أولية : حلفاء حزب الله يخسرون مقاعد لصالح المعارضة

أسعار صرف العملات

ليبرمان يهاجم الرئيس عباس

لابيد يرد على ليبرمان بشأن مطالبة الأخير بوقف اللقاءات مع الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

2022051609570670

عشرات الإصابات جراء قمع قوات الاحتلال مشيعي جنازة الشهيد وليد الشريف في القدس (صور وفيديوهات)

2df16c2f-fbff-460c-94e9-fd992026504d

قناة عبرية: للمرة الأولى.. إطلاق "إس - 300" ضد مقاتلات إسرائيلية في سوريا

مشفى-الفرنسي-750x430

قناة عبرية: هكذا اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المستشفى الفرنسي بالقدس (فيديو)

b951eb25-0b77-4c2d-86bf-4f7f6247313c

مجلس الوزراء يصادق على عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

l6qij

استشهاد أسير محرر بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية