بالفيديو: لحظة إصابة عدد من جنود الاحتلال خلال المواجهات في القدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ،مساء الاثنين، عن إصابة 6 من عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات عنيفة اندلعت أثناء تشييع جثمان الشهيد البطل وليد الشريف في القدس المحتلة.

وقالت قناة كان العبرية: "6 من عناصر الشرطة الإسرائيلية أصيبوا في أحداث القدس الليلة، نقل 2 منهم لتلقي العلاج في المستشفى، كما اعتقلت القوات 15 فلسطينيا.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة إصابة عدد من جنود الاحتلال وهروبهم خلال المواجهات التي اندلعت عقب الاعتداء على المشاركين في تشييع جنازة الشهيد وليد الشريف.

و شيّع الآلاف من أهالي القدس مساء الإثنين، جثمان الشهيد وليد الشريف، الذي ارتقى السبت الماضي، بعد أن كان أصيب في الجمعة الثالثة من شهر رمضان داخل المسجد الأقصى، وذلك بعد ساعات من تسليم الاحتلال جثمانه.

وقال الهلال الأحمر إنّ طواقمه تعاملت مع 72 إصابة خلال مواجهات القدس، منها 13 نقلت للمستشفى، بينها إصابتين بالعين، كما استهدفت شرطة الاحتلال سيارة إسعاف بأضرار أثناء نقلها جثمان الشهيد من مستشفى المقاصد إلى المسجد الأقصى خلال مواجهات مع الشبان على طول الطريق.