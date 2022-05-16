  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية": الإرهاب بحق مشيعي الشهيد الشريف ردُّ "إسرائيل" على من يطالبها بالتحقيق في جرائمها

الإثنين 16 مايو 2022 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": الإرهاب بحق مشيعي الشهيد الشريف ردُّ "إسرائيل" على من يطالبها بالتحقيق في جرائمها



رام الله/سما/

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المشاركين في تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، واعتدائها الهمجي على سيارة الإسعاف التي تنقله، واقتحام المقبرة وتدنيس حرمتها والاعتداء على المشيعيين.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر عنها، مساء اليوم الإثنين، أن جريمة الاحتلال بحق جثمان الشهيدة أبو عاقلة تتكرر اليوم بحق الشهيد وليد الشريف، في إصرار إسرائيلي رسمي على تجسيد أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم والعنصرية والفاشية، في محاولة لمنع أي مظهر من مظاهر الحياة الفلسطينية في القدس المحتلة حتى لو كانت تشييعا لجنازة الشهداء.

وحملت "الخارجية" الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المتواصلة بحق شعبنا، واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من عمليات تهويد وضم القدس ومقدساتها ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني فيها، كما اعتبرتها ردا إسرائيليا رسميا على المواقف الدولية التي أدانت جريمة إعدام الشهيدة أبو عاقلة ومسلسل الإعدامات الميدانية المتواصل، وصفعة في وجه الدول التي تطالب دولة الاحتلال بالتحقيق النزيه والشفاف في جرائمها.

وطالبت الوزارة الإدارة الأميركية بالوفاء بالتزاماتها والتدخل الفوري بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مسلسل جرائمها بالقدس وتوفير الحماية للمقدسيين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها التصعيدية على ساحة الصراع.

ـــ

#وزارة الخارجية والمغتربين

الأكثر قراءة اليوم

رئيس اتحاد المقاولين يوضح سبب انسحاب الطواقم المصرية من غزة وحقيقة اشراط المصريين بشأن الحديد

محلل إسرائيلي : زيارة بايدن المتوقعة لـ"القدس الشرقية": "لا تبشر بالخير"

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

هآرتس: "اسرائيل" تسير بغباء نحو واقع دولة واحدة..بطة سوداء فقط هي التي ستنهي الاحتلال

صحيفة: الوسطاء عاجزون عن لجم الاحتلال والمقاومة تدرس خيارات جديدة

"اسرائيل" تقرر السماح بمرور مسيرة الأعلام من باب العامود في القدس المحتلة

الإقتصاد بغزة تعلن نتائج فحص منتج "الأندومي"

الأخبار الرئيسية

كوخافي: نواجه تهديدات من جنين وحتى أصفهان

20220516202955reup-2022-05-16t202744z_256106586_rc2k8u9xj0sh_rtrmadp_3_israel-palestinians-violence-730x438

وزير إسرائيلي سابق يحذر من مواصلة تجاهل الصراع مع الفلسطينيين

سرايا القدس: تاسعة البهاء لا تزال حاضرة وجاهزون للنزال في غزة وجنين وكل المدن المحتلة

photo_2022-05-18_16-31-28

الكتلة الإسلامية تفوز بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت 2022

vizJ1 (1)

بالفيديو: كتائب القسام تكشف عن العقل المدبر لكمين "حسناوات حماس" ومؤسس شبكة الاتصالات

الاتصالات الفلسطينية