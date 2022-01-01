  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرويضي: جريمة جديدة للاحتلال بحق مشيعي الشهيد وليد الشريف

الإثنين 16 مايو 2022 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرويضي: جريمة جديدة للاحتلال بحق مشيعي الشهيد وليد الشريف



رام الله/سما/

 قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي إن جريمة جديدة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على القدس بالاعتداء على جنازة الشهيد وليد الشريف، تتطلب توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.

وأكد الرويضي في بيان صدر عنه، مساء اليوم الاثنين، أن القدس عربية ولن تكون إلا عاصمة لدولة فلسطين والاحتلال العنصري إلى زوال، والعلم الفلسطيني سيبقى مرفوعا في القدس رغم أنف الاحتلال، وكل اجراءاته الأمنية لن تمنعنا من حقنا بالدفاع عن مقدساتنا وعقاراتنا ومواجهة برنامج التهجير القسري الممارس ضدنا.

وأضاف أن ما جرى في مقبرة المجاهدين اعتداء فاشي يكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال المجرم، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، لأن بيانات الإدانة لم تعد تكفي.

وشدد على ضرورة العمل بشكل عاجل على توفير مقومات الصمود اللازمة لمواجهة مخطط التهجير والاستيطان، مشيرا إلى أن القدس تتعرض لأبشع جريمة تشمل الأرض والإنسان.

ــــ

#أحمد الرويضي

الأكثر قراءة اليوم

بعد القفزة الاسبوع الماضي .. ضعف الدولار واليورو مقابل الشيكل

صحفي إسرائيلي يهاجم تل أبيب ويؤكد ضعفها

غانتس يحذر من أمر خطير يواجه "إسرائيل" وينذر بانتهاء الدولة اليهودية

نتائج أولية : حلفاء حزب الله يخسرون مقاعد لصالح المعارضة

قناة عبرية: للمرة الأولى.. إطلاق "إس - 300" ضد مقاتلات إسرائيلية في سوريا

أسعار صرف العملات

ليبرمان يهاجم الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

2022051609570670

عشرات الإصابات جراء قمع قوات الاحتلال مشيعي جنازة الشهيد وليد الشريف في القدس (صور وفيديوهات)

2df16c2f-fbff-460c-94e9-fd992026504d

قناة عبرية: للمرة الأولى.. إطلاق "إس - 300" ضد مقاتلات إسرائيلية في سوريا

مشفى-الفرنسي-750x430

قناة عبرية: هكذا اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المستشفى الفرنسي بالقدس (فيديو)

b951eb25-0b77-4c2d-86bf-4f7f6247313c

مجلس الوزراء يصادق على عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

l6qij

استشهاد أسير محرر بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية