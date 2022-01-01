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أول تعليق من حماس على اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جنازة الشهيد وليد الشريف

الإثنين 16 مايو 2022 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جنازة الشهيد وليد الشريف



غزة/سما/

عقبت حركة المقاومة الاسلامية حماس ،مساء اليوم الاثنين، على اعتداء قوّات الاحتلال الاسرائيلي على مشيّعي جنازة الشهيد وليد الشريف.

وقالت الحركة في بيان صحفي" ان اعتداء قوّات الاحتلال على مشيّعي جنازة الشهيد الشريف إرهابٌ صهيوني سيقابل بمزيد من الصمود والتحدي والمواجهة المفتوحة

وأضافت "إنَّ اعتداء قوّات الاحتلال الصهيوني على جماهير شعبنا وأهلنا في القدس، الذين خرجوا في تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف، مساء اليوم، وقمعهم واستهدافهم بالرّصاص الحيّ، وإصابة العشرات منهم، هو جريمة تفضح إرهاب وسادية هذا العدو، وانتهاكاته لكلّ القوانين والأعراف والشرائع، وتكشف مجدّداً أنَّ قيادته، قد فقدت صوابها وباتت في حالة من الذعر والخوف، أمام حالة التلاحم والصمود الشعبي والتصدّي لكلّ مخططاته التهويدية والاستيطانية.

وتابعت "إنّنا في حركة حماس ، نشيد بجماهير شعبنا المرابط في الأقصى وأكناف بيت المقدس، والتي خرجت في تشييع شهيد القدس والأقصى وليد الشريف، تكريماً للشهيد وإعلاءً لقيمة الشهادة، وإعلاناً لعهد الوفاء لدماء الشهداء، ونبارك رباطهم وصمودهم وتصدّيهم للاحتلال، ونشدّ على أياديهم، وندعوهم إلى مواصلة هذه المسيرة المباركة، في تصعيد المقاومة الشاملة والاشتباك مع الاحتلال حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

#حماس #الشهيد وليد الشريف

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