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القواسمي لطلبة أميركيين: قتل شيرين أبو عاقلة نموذج على سلوك الاحتلال العنصري الهمجي

الإثنين 16 مايو 2022 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي لطلبة أميركيين: قتل شيرين أبو عاقلة نموذج على سلوك الاحتلال العنصري الهمجي



رام الله/سما/

قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامة القواسمي إن قتل شيرين أبو عاقلة نموذج على سلوك إسرائيل الهمجي والوحشي، واستمرار لسلوك العصابات الذي اتتهجته إسرائيل في قمع المناضلين الفلسطينيين وأصحاب الرأي والكلمة.

واستعرض القواسمي، خلال استقباله في رام الله، اليوم الإثنين، وفدين طلابيين من فلوريدا، إصرار إسرائيل على إفشال كل المساعي الدولية، وإصرارها على الاستيطان والقتل وهدم البيوت، وتحويل الصراع إلى ديني من خلال ما تمارسه في القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

وشدد على ضرورة إسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على غرار ما حدث في جنوب إفريقيا.

وجرى خلال اللقاء عرض فيديو قام بإنتاجه تلفزيون فلسطين؛ يوضح حجم الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له أبناء شعبنا من جدار الفصل والتوسع العنصري، وسرقة الأراضي، والإعدامات الميدانية، والحواجز.

#اسامة القواسمي #شيرين أبو عاقلة

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