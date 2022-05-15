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غزة : قائمة فتح تفوز بكافة مقاعد انتخابات نقابة المحامين

الإثنين 16 مايو 2022 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : قائمة فتح تفوز بكافة مقاعد انتخابات نقابة المحامين



رام الله / سما /

فازت قائمة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة فتح فجر الاثنين، بكافة مقاعد في انتخابات نقابة المحامين بغزة.


وحصل كل من علي الدن على 1254، زياد النجار على 1178، ومظهر الحسنات، 1176 صوتاً، عبد العزيز الغلاييني 1113 صوتاً، صافي الدحدوح 1089 صوتاً، هالة الشريف 950 صوتاً، وجميعهم من قائمة فتح.

وأجريت أمس في قطاع غزة والضفة الغربية، عملية الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين، التي تقام كل ثلاث سنوات.

وتنافس في هذه الدورة بقطاع غزة، ثلاث قوائم انتخابية، وهي قائمة الشهيد ياسر عرفات، الخاصة بحركة فتح، وقائمة المستقبل التابعة للتيار الإصلاحي الديمقراطي، بالإضافة إلى قائمة فلسطين التي تتكون من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.

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