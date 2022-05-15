دعوات لإنهاء الانقسام الفلسطيني خلال تأبين الشهيدة أبو عاقلة في الدوحة

الدوحة/سما/

شارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأعضاء في المكتب السياسي بالحركة إلى جانب المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والمقيمين العرب، اليوم الأحد، في فعالية تأبين أقامتها السفارة الفلسطينية بالدوحة للصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

واستذكر هنية في كلمته، دور شيرين أبو عاقلة طوال السنوات الماضية، وما قال عنه "رباعية شيرين أبو عاقلة في الكفاح والنضال ودورها في الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية من خلال تقاريرها وقصصها الإخبارية"، واصفا إياها بـ"المقاتلة والمقاومة على جبهة حماية الوطن لكشف جرائم الاحتلال".

وأكد هنية في الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية، إصرار الشعب الفلسطيني على تحقيق النصر والعودة جيلا بعد جيل، وقال إن طريق المقاومة "هو الأقصر والأنجح رغم آلامه لتحقيق تطلعات شعبنا وأمتنا بتحرير فلسطين".

وأكد أن "دماء الشهيدة شيرين ودماء الشعب الفلسطيني ستكون البوصلة والمظلة لشعبنا للتحرير وأن المستقبل هو للشعب الفلسطيني".

ودعا رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل افي كلمته خلال التأبين إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني فورا، وقدم مشعل التعازي إلى عائلة شيرين أبو عاقلة باسم الفلسطينيين المقيمين في قطر، واصفا إياها بـ"شهيدة الوطن وشهيدة الكلمة الحرة وأن دمها لن يذهب هدرا".





بدوره، دان السفير الفلسطيني في الدوحة منير غنام، جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة، وأشاد بمهنيتها وعملها، واعتبر اغتيالها "عدوانا على حرية التعبير واستمرارا لاستهداف الإعلاميين الذين ينقلون للعالم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن "سقوط الشهداء لا يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على تحقيق هدفه بالحرية والتحرير".

وأعلن الملحق الثقافي في السفارة الفلسطينية بالدوحة يحيى الأغا، تسمية أحد فصول الصف الثاني عشر بالمدرسة بشكل دائم باسم شيرين أبو عاقلة، وتقديم ميدالية سنويا باسمها لطالبة متفوقة في الصف الحادي عشر.

كما فتحت السفارة الفلسطينية بالدوحة سجلا للتعازي للصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مقرها اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام.