بالتزامن مع ذكرى النكبة .. المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الاقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم المرابطون بالصلوات والتكبيرات.

وتأتي هذه الاقتحامات في ذكرى النكبة الـ 74، وهي تاتي استجابة لدعوات "جماعات الهيكل" المزعوم لجمهورها إلى "اقتحام مركزي" للمسجد الأقصى المبارك غدًا الأحد، بمناسبة ما يسمى بـ"الفصح العبري الثاني".

ونشرت الجماعات المتطرفة عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، دعوة للمستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى خلال ساعات الاقتحام اليومية.

في المقابل، وجه ناشطون ومقدسيون دعوات لتكثيف الرباط والتواجد في المسجد الأقصى، والتصدي لاقتحامات المستوطنين غدًا، وإفشال مخططات التهويد في مدينة القدس المحتلة.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل المحتل للأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند البوابات الخارجية، فيما تبعد العشرات عنه لفترات متفاوتة.