  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالتزامن مع ذكرى النكبة .. المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الأحد 15 مايو 2022 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالتزامن مع ذكرى النكبة .. المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الاقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم المرابطون بالصلوات والتكبيرات.

وتأتي هذه الاقتحامات في ذكرى النكبة الـ 74،  وهي تاتي استجابة لدعوات "جماعات الهيكل" المزعوم لجمهورها إلى "اقتحام مركزي" للمسجد الأقصى المبارك غدًا الأحد، بمناسبة ما يسمى بـ"الفصح العبري الثاني".

ونشرت الجماعات المتطرفة عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، دعوة للمستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى خلال ساعات الاقتحام اليومية.

في المقابل، وجه ناشطون ومقدسيون دعوات لتكثيف الرباط والتواجد في المسجد الأقصى، والتصدي لاقتحامات المستوطنين غدًا، وإفشال مخططات التهويد في مدينة القدس المحتلة.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل المحتل للأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند البوابات الخارجية، فيما تبعد العشرات عنه لفترات متفاوتة.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: السنوار يزور مكتب الجزيرة للتعزية باستشهاد أبو عاقلة ويرد على تهديدات الاحتلال باغتياله..

فيديو: سرايا القدس تكشف تفاصيل جديدة ومشاهد لأول مرة لإطلاق صاروخ القاسم

شاهد: هجوم ناري من محمد أبوتريكة علي رفع علم أوكرانيا وتجاهل فلسطين

المواصلات بغزة توضح تفاصيل قرار حكومي هام بشأن رخصة القيادة في غزة

رئيس فنلندا يبلغ بوتين بخطط بلاده للانضمام إلى الناتو والأخير يرد

محلل عسكري إسرائيلي يكشف عن خطورة جيل العمليات الجديد

حالة استنفار بسبب ارتفاع أسعار القمح "المخيفة" ودول تحظر بيع محصولها!

الأخبار الرئيسية

20220515070144

صورة : الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قُتل بخان يونس عام 2018

93489

الاحتلال يقرر إعادة فتح معبر "إيرز" للعمال وأصحاب التصاريح من قطاع غزة

الرئيس عباس: الصمود على الأرض والتمسك بها والوحدة الوطنية هو الرد الامثل على النكبة

وزير العدل الفلسطيني يكشف آخر مستجدات ملف اغتيال أبو عاقلة

photo_2022-05-14_15-55-59 (2)

شاهد: السنوار يزور مكتب الجزيرة للتعزية باستشهاد أبو عاقلة ويرد على تهديدات الاحتلال باغتياله..

الاتصالات الفلسطينية