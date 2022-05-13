شاهد: هجوم ناري من محمد أبوتريكة علي رفع علم أوكرانيا وتجاهل فلسطين

الدوحة/سما/

انتقد نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة، المحلل الفني في شبكة قنوات beIN Sports، ازدواجية الدول الأوروبية في التعامل مع القضايا العالمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقبل انطلاق مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت 14 مايو/أيار 2022، على ملعب ويمبلي الشهير في لندن، أظهرت اللقطات التلفزيونية وجود علم أوكرانيا مع اللاعبين، ومكتوب عليه كلمة "السلام".

أبو تريكة يهاجم الازدواجية الأوروبية

وقال أبو تريكة خلال الاستديو التحليلي: "هناك علم لفلسطين أيضاً وليس فقط علم أوكرانيا، كل شوية داوشينا (يزعجونا) بأوكرانيا، ماشي".

وتساءل نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: "هل أنتم أسود على روسيا وأوكرانيا، وفئران على أمام الكيان الصهيوني (إسرائيل)".

وأضاف أبو تريكة: "في إنسانة اسمها شيرين تُوفيت، اُغتيلت (شيرين أبو عاقلة)، وهناك شاب صغير اسمه ثائر (اليازوري) عمره 17 أو 18 سنة".

وأتم مستهجناً: "أنتم تنادون بحقوق الإنسان أو أنتم منافقون؟!".

واتفق التونسي عصام الشوالي، المعلق في قنوات beIN Sports، مع تصريحات أبو تريكة، وعبر عن رأيه فيما حدث، أثناء تعليقه على المباراة.

وقال الشوالي مع وصول المباراة إلى دقيقتها 70: "شاهدنا علم أوكرانيا قبل البداية، لو كانت النية صافية والميزان عادلاً ومتكافئاً، لشاهدنا وقفة تضامنية مع المناضلة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".

وتابع: "عندما لا يكون الميزان عادلاً ومائلاً، هذا من شأنه أن يزيد التوتر ويزيد التعصب والتطرف والرفض".

استنكار للهجوم على جنازة شيرين أبو عاقلة

وكان أبو تريكة من المنتقدين بشدة، للهجوم العنيف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، التي اغتالتها "إسرائيل" صباح الأربعاء 11 مايو/أيار 2022، في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وهاجمت قوات الاحتلال جنازة أبو عاقلة، الجمعة 13 مايو/أيار 2022، خلال تشييع جثمانها في مسقط رأسها بمدينة القدس؛ ما أدى إلى سقوط النعش من أيدي المشيعين.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الكيان الصهيوني لا يهمه العالم، نفذ جريمته وقتل شيرين أبو عاقلة على الهواء، ويضرب من يقوم بتشييع جثمانها أيضاً على الهواء".

وأضاف: "والله نحن لا نكذب حينما نقول هذا الكيان الصهيوني هو سرطان العالم، ولا بد من زواله ونراه قريباً بإذن الله".

بدوره شارك نجم منتخب إنجلترا السابق جاري لينكر في حسابه بموقع "تويتر" مقطع فيديو لهجوم جيش الاحتلال على جنازة شيرين أبو عاقلة، وعلق بشكل مقتضب وكتب: "يا إلهي.. هذا فظيع".

أما الجزائري حفيظ دراجي فعلّق على مهاجمة نعش أبو عاقلة: "قمع ومنع سلطات الاحتلال انطلاق مسيرة تشييع جثمان الفقيدة شيرين أبو عاقلة هو جريمة أخرى في حق شعبنا الفلسطيني المقهور، الذي يقاوم ولا يستسلم. حتى موكب تشييع الجنازة يرعبهم، سلبوا حقها في الحياة وحقها في أن تشيع وتدفن".