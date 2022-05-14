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الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله في قرية التبان جنوب الخليل

السبت 14 مايو 2022 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله في قرية التبان جنوب الخليل



الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، موطنا ونجله خلال اقتحامها قرية التبان بمسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لــ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ناصر محمود أبو عبيد (48 عاما)، ونجله لؤي (24 عاما)، عقب دهم منزله وتفتيشه في قرية التبان المهددة بالهدم في مسافر يطا جنوب الخليل.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشرقي "الكوشوك"، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الاحتلال #الخليل

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