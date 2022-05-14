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فصائل العمل الوطني في جنين تدعو لأكبر مشاركة بإحياء فعاليات ذكرى النكبة

السبت 14 مايو 2022 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل العمل الوطني في جنين تدعو لأكبر مشاركة بإحياء فعاليات ذكرى النكبة



جنين/سما/

دعت فصائل العمل الوطني في جنين، مساء اليوم السبت، إلى أكبر مشاركة من أبناء شعبنا، في فعاليات إحياء الذكرى الـ74 للنكبة.

ودعا منسق الفصائل الوطنية في جنين راغب ابو دياك، الى أكبر مشاركة بإضاءة شعلة العودة الساعة السابعة والنصف مساء من موقع استشهاد شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين مرورا بمقبرة الشهداء ودوار العودة وبوابة المخيم وصولا الى ساحة الشهيد ياسر عرفات والمشاركة بالفعاليات المقرة في محافظة جنين.

وشددت الفصائل في بيان صحفي على أن شعبنا لن ينهزم، وأن اصراره على إحياء ذكرى النكبة على امتداد كل تجمعاته، يؤكد من جديد تمسكه بأرضه وبحقه في العودة إليها، ورسالة إلى العالم بأن معركتنا ضد الاحتلال ستبقى مرهونة بتحقيق أهدافنا الوطنية، في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.

وأكدت ضرورة ترسيخ رسالة الوحدة والشراكة الوطنية وتأكيد رسالة المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال والاستيطان.

#جنين

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