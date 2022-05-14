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الاحتلال يقرر إعادة فتح معبر "إيرز" للعمال وأصحاب التصاريح من قطاع غزة

السبت 14 مايو 2022 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر إعادة فتح معبر "إيرز" للعمال وأصحاب التصاريح من قطاع غزة



غزة/سما/

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت،  إعادة فتح معبر "إيرز" شمال قطاع غزة، أمام العمال وأصحاب التصاريح من القطاع، وذلك اعتبارًا من يوم غد الأحد.

 
وقال مكتب الناطق باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية: إنه في ختام تقييم الوضع الأمني، تقرر مساء اليوم السبت، إعادة فتح معبر إيرز أمام العمال وأصحاب التصاريح من قطاع غزة.
 
وأضاف المكتب، أن "الإجراءات المدنية ستتواصل وفقًا لتقييم الوضع، وذلك للحفاظ على الاستقرار الأمني".
 
وكانت إسرائيل أغلقت معبر "إيرز" في 3/ مايو/ 2022، عقب عملية "إلعاد" بتل أبيب التي قُتل فيها ثلاثة مستوطنين، حيث تزعم إسرائيل أن العملية وقعت بفعل التحريض من قطاع غزة.

#معبر ايرز #معبر بيت حانون

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