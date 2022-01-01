وزارة النقل المواصلات: تفاصيل قرار حكومي هام بشأن رخصة القيادة في غزة

غزة / سما /

أكّد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزّة خليل الزيان، اليوم السبت، على أنّه يوجد قرار حكومي جديد يقضي برفع مدة سريان رخصة القيادة.

وقال الزيان خلال حديثه لإذاعة الأقصى : "بعد التشاور مع الاستشاريين، هناك قرار حكومي جديد يقضي برفع سريان رخصة القيادة إلى 10 سنوات متواصلة بدلاً من 5 سنوات".

وتابع: "الواقع الذي يعيشه قطاع غزّة هو واقع مرير بسبب الحصار، ولذلك كانت هناك مطالبات كبيرة من قبل السائقين من أجل إعادة تفعيل حملة التخفيضات المتعلقة بالترخيص".

وأوضح أنّ متابعة العمل الحكومي استجابت لمطالب السائقين بسبب الواقع الصعب وقامت بإعادة تفعيل حملة التخفيضات لترخيص السيارات حتى نهاية شهر 6.

وأشار إلى أنّ بداية الحملة ستكون في الـ 17 من الشهر الحالي، مُتمنيًا من السائقين سرعة الإستجابة.