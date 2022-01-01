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إسرائيل: استقالة وزير الشؤون الدينية ماتان كاهانا

السبت 14 مايو 2022 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: استقالة وزير الشؤون الدينية ماتان كاهانا



رام الله / سما /

أعلن وزير الشؤون الدينية في الحكومة الإسرائيلية ماتان كاهانا، استقالته من منصبه، وأبلغ كاهانا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بنيته العودة إلى الكنيست كعضو في الكنيست، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو "المساعدة في تعزيز الائتلاف".

واعتبارًا من الأحد المقبل، سيحل ماتان كاهانا محل عضو الكنيست الناطق بالفرنسية يومطوب كالفون في الكنيست بكامل هيئتها. ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" رأى رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن "كالفون يمثل نقطة ضعف في حزبه، خوفًا من أن ينضم إلى النائب عديت سيلمان في ترك الائتلاف".

وتأتي استقالة كاهانا بعد أن نجحت الحكومة الاسرائيلية في تجاوز عقبة كبيرة عندما أعلن حزب "القائمة" الإسلامي بزعامة منصور عباس عودته إلى الائتلاف.

وبحسب التقارير ، تم اتخاذ القرار بعد أن تغيب كالفون عن الكنيست لعدة جلسات دون الرد على مكالمات هاتفية.

#إسرائيل #وزير الشؤون الدينية #ماتان كاهانا #نفتالي بينيت #الكنيست

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