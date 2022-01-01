قائد فرقة غزة: حماس تمتلك وحدة مظلية بطائرات شراعية قادرة على تجاوز حدودنا

القدس المحتلة / سما /

كشف قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي نمرود ألوني، الليلة الماضية، عن تشكيل حركة حماس لوحدة "مظليين" قادرة على تجاوز الحدود.

وقال ألوني في تصريحات صحفية، إن هذه الوحدات تمتلك طائرات شراعية بمحرك (تركترون طائر) والذي من خلالها يمكنهم الوصول لمستوطنات غلاف غزة.

وأضاف قائد فرقة غزة خلال حديثه مع مستوطني غلاف غزة: "مهندسو حماس تمكنوا من صناعة هذا النموذج، وهذا يدلل على مدى خبرتهم ومهنيتهم".

وأشار قائلاً: "أحذر من محاولة حماس تنفيذ عمليات بهذا النموذج خلال أي مواجهة أو حرب جديدة مع الاحتلال".