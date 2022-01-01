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شهداء وجرحى في عدوان اسرائيلي واسع على سوريا

الجمعة 13 مايو 2022 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في عدوان اسرائيلي واسع على سوريا



وكالات - سما-

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الجمعة، إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف".

وقال مراسل "سانا" إن "كثافة في صواريخ العدوان الإسرائيلي في أجواء مصياف ووسائط دفاعنا الجوي تتعامل معها بفاعلية من مواقع مختلفة وتسقط معظمها".

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها ان القصف الاسرائيلي اسفر عن استشهاد خمسة جنود ومدني واحد واصابة عدد اخر بحراح.

وتقع منطقة مصياف غربي سورية واستهدفت عدة مرات من سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي، وفيها تزعم وجود مختبرات ومفاعل تطوير للسلاح.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر، هجمات عدائية جويّة على مناطق سورية متعددة يزعم فيها أنه يستهدف مواقع عسكرية إيرانية وسورية.

وكان قد شن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، هجوما صاروخيا آخر على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، بحسب "سانا".

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