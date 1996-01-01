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عائلة الرزاينة توضح مسببات اطلاق أحد ابنائها النار على المواطن سامي أبو نحل

الجمعة 13 مايو 2022 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الرزاينة توضح مسببات اطلاق أحد ابنائها النار على المواطن سامي أبو نحل



غزة /سما/

أكدت عائلة الرزاينة في فلسطين، قيام أحد أبناء عائلتها إطلاق النار على المواطن سامي أبو نحل.

وقالت العائلة في بيان، يوم الجمعة، أنه في عام 1996 تم اغتيال ابنهم أيمن الرزاينة ورفيقه عمار الأعرج على أيدي مجموعة من عناصر المخابرات التابعة لأجهزة السلطة آنذاك ومن بينهم سامي أبو نحل.

وأضافت العائلة، أنها مع سيادة القانون وعدم توتير الأوضاع في القطاع.

وطالبت الجهات الرسمية في غزة بمحاسبة الجناة المسؤولين عن مقتل ابنهم الرزاينة ورفيقة الأعرج.

وختمت العائلة، أن دماء  ابنها لن تذهب هدراً وستلاحق القتلة بكل السبل المتاحة.

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