مؤسسة المصري تعلن عن منحة باسم الشهيدة ابو عاقلة

نابلس / سما /

أعلنت مؤسسة منيب وانجلا المصري عن تخصيص منحة جامعية باسم الشهيدة شرين ابو عاقلة لدراسة الصحافة والإعلام لطالب واحد في كل جامعة فلسطينية بالإضافة إلى منحة دراسية أيضا في الجامعة الأمريكية في بيروت.

وقال منيب المصري بأن الشهيدة ابو عاقلة تستحق اكثر من هذا بكثير، ولكن رسالتها الوطنية الإعلامية تستحق أن تخلد وهذا ما نحاول أن نفعله من خلال هذه المنحة.

واضاف المصري بأن الترتيب مع كليات الصحافة والإعلام في الجامعات الفلسطينية سيبدأ فورا من أجل إخراج هذه المنحة بداية الفصل الجامعي القادم، مؤكدا أن هذه المنحة سيشكل لها صندوق خاص في جميع الجامعات الفلسطينية والعربية والدولية التي يوجد بها كليات للاعلام والصحافة لكي يتمكن كل من امان واحب شرين ابو عاقلة ويريد المساهمة في دعم هذا التوجه من أن يكون جزءا منه، وفاءاً للشهيدة وللفكرة.

وعبر المصري عن حزنه الشديد برحيل هذه القامة الإعلامية المميزة والمحبوبة من الجميع، واصفا جريمة الاحتلال بحق الشهيدة بأنها جريمة تستهدف كل الشعب الفلسطيني والعالم الحر، مقدما تعازيه للكل الفلسطيني بهذا الفقد وهذه الخسارة الكبيرة.