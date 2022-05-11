فيديو: مستوطنون يزيلون الأعلام الإسرائيلية عن سياراتهم خوفاً من مهاجمتهم

القدس المحتلة/سما/

نقلت وسائل اعلام إسرائيلية تخوّف المستوطنين من ردود الفعل بعد استشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. وقال الصحافي الإسرائيلي أريئيل الحرار: "من يصدق أن في القدس يهوداً أزالوا الأعلام الإسرائيلية عن سياراتهم خوفاً من أن يُهاجَموا؟ محزن".



كذلك تحدّث محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ 13 الإسرائيلية عن التحقيق في اغتيال أبو عاقلة، وقال: "الإجابة موجودة في الطلقة التي أخرجت من جثتها خلال الجراحة".

وأضاف المحلل الإسرائيلي: "في حال عدم وجود فحص باليستي للطلقة، سنبقى مع معركة الروايات، وفي معركة الإعلام كما هو معروف دائماً تخرج إسرائيل ويدها هي السفلى (مهزومة)".