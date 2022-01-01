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طلب أميركي بشأن روسيا وحماس.. هآرتس: مصر وجهت رسالة تحذير شديدة لإسرائيل بخصوص السنوار

الأربعاء 11 مايو 2022 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طلب أميركي بشأن روسيا وحماس.. هآرتس: مصر وجهت رسالة تحذير شديدة لإسرائيل بخصوص السنوار



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن مصر وجهة رسالة حادة وواضحة لإسرائيل حذرت فيها من اغتيال زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار


ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية قولها، إنه خلال الاتصالات المستمرة التي تجريها المخابرات المصرية مع إسرائيل، أوضحت أن أي محاولة لإيذاء السنوار يمكن أن تؤدي إلى حرب جديدة، ونسف جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن بجهد كبير، وأنها لن تعود قادرة على العمل كوسيط

ووفقًا للمصادر، فإن هذه ليست المرة الاولى التي ترسل فيها مصر مثل هذه الرسالة إلى إسرائيل، حتى أنه أثناء عملية "حارس الأسوار/ سيف القدس" العام الماضي، حذرت القاهرة من إلحاق الضرر بالسنوار، ولكن هذه المرة كان التحذير المصري بشكل أكثر حدة

وتقول صحيفة هآرتس، إن مصر التي تحاول طمأنة صناع القرار في إسرائيل، وتعمل على تحذير حماس من التصعيد، نالت ثناء الإدارة الأميركية في ظل الوساطة التي تقودها، كما كلف البيت الأبيض مصر بمهمة أخرى مهمة تتمثل في منع حماس من وضع روسيا في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويأتي ذلك على خلفية زيارة وفد رفيع المستوى من حماس إلى موسكو الأسبوع الماضي، حيث التقوا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي قال في ختام الاجتماع بأن روسيا مستعدة لاستضافة وفود الفصائل الفلسطينية من أجل تحقيق المصالحة الداخلية فيما بينها ودفع الحل السياسي

وقدمت روسيا في السابق اقتراحًا مشابهًا، ولكن على الرغم من كونها عضوًا في الرباعية، فقد امتنعت موسكو حتى الآن عن المشاركة بشكل مباشر في المبادرات الدبلوماسية، ولم تُسمع صوتها بشأن قضية التوترات في الحرم القدسي الشريف ولم تضع الضغط على إسرائيل بشأن المستوطنات. كما تقول الصحيفة العبرية

وأضافت: "هذه المرة، مع التنافس والعداء بين روسيا والولايات المتحدة في ذروة الحرب في أوكرانيا، يتم تفسير نية موسكو لعقد اجتماع مع قيادة حماس، في الولايات المتحدة على أنها نية روسية للعب دور أكثر نشاطًا، ورغبة استخدام حماس كأداة لتقويض الاحتكار.....

ترجمة" القدس دوت كوم

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