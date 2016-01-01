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الأوقاف الأردنية : لا نقبل إملاءات الاحتلال على الأقصى

الثلاثاء 10 مايو 2022 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف الأردنية : لا نقبل إملاءات الاحتلال على الأقصى



القدس المحتلة / سما /

قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية إن مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين في المسجد الأقصى المبارك، تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، ولا تقبل المشاركة أو الاملاء من أية جهات كانت بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة في باين صدر عنها، الليلة، أنها قامت بتعيين أكثر من 70 حارسا منذ عام 2016، إلا أن اجراءات التعسف والغطرسة الاسرائيلية والقيود التي تضعها شرطة الاحتلال على الأرض تشكل حائلا دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم.

وأشارت إلى أنها ومن خلال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ماضية في جهودها واجراءاتها رغم جميع المعيقات، وثابتة بموقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة المكلفة بتنفيذ الوصاية الهاشمية على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، وأن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد.

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