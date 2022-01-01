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مصادر في المقاومة تكشف عن طبيعة الاستنفار لعناصرها في قطاع غزة

الثلاثاء 10 مايو 2022 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر في المقاومة تكشف عن طبيعة الاستنفار لعناصرها في قطاع غزة



غزة/ سما /

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة عن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية، وذلك بالتزامن مع إعلان الاحتلال عن انطلاق مناورة شهر الحرب التي أسماها "عربات النار".

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصادر في المقاومة، قولها: " إن حالة الاستنفار جاءت خشيةً من إقدام إسرائيل على عملية اغتيال غادرة لأحد قادتها، في ظلّ حملة تحريض كبيرة مستمرّة ضدّ قائد حركة «حماس» في غزة، يحيى السنوار".

وقالت المصادر: "الاستنفار شمل المستويات كافّة، تحسّباً لإمكانية استغلال العدو المناورة من أجل شنّ هجمات خاطفة ومكثّفة ضدّ القطاع، خصوصاً في ظلّ تحليق مكثّف لطائرات الاحتلال الحربية في سماء غزة، واختراق حاجز الصوت مراراً".

وبحسب المصادر، تُراقب الفصائل مجرى المناورة التي تُعدّ الأكبر في تاريخ الكيان، وتشارك فيها كلّ أذرع هيئة أركانه، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية التابعة له، وتحاكي حرباً متعدّدة الجبهات في آن واحد.

وينبع تقدير المقاومة في شأن إمكانية إقدام العدو على عمل غادر في القطاع أو خارجه ضدّ قيادات فلسطينية، من حقيقة التحريض الذي يملأ وسائل الإعلام العبرية، والخشية من استثمار حالة الاستنفار لاتّخاذ خطوة من هذا القبيل، على أمل احتواء ردّ فعل المقاومة.

وكان جيش الاحتلال أعلن عن المناورة بعد انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت)، الذي استمرّ لمدّة 4 ساعات، وناقش سبل مواجهة المقاومة في غزة، والمتّهمة بالتحريض على العمليات في الضفة والداخل المحتلّ.

وتشارك في المناورات التي تستمرّ لمدّة شهر كلّ الأذرع في جيش الاحتلال، وهي أسلحة البرّ والجوّ والبحر والاستخبارات والاحتياط، بالإضافة إلى مختلف المناطق العسكرية الشمالية (الجولان وشمال فلسطين) والجنوبية (قطاع غزة) والوسطى (الضفة).

 وأُجّلت المناورة في أيار من العام الماضي، في الدقائق الأخيرة، بسبب اندلاع مواجهة عسكرية مع غزة.

 ونفّذ جيش الاحتلال، قبل عامين، آخر مناورة أركانية تحت مسمّى «الحجر الرئيس»، حاكت حرباً شاملة على عدّة جبهات، مع التركيز على الجبهة الشمالية، بهدف تحسين قدرة هيئة الأركان العامة ومقرّات الحرب الرئيسة.

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