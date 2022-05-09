خلال حملة واسعة.. الاحتلال يعتقل مئات العمال في مدن الداخل (صور)

القدس المحتلة/سما/

أعلنت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، الإثنين، اعتقال مئات العمال الفلسطينيين، في مدن الداخل، بحجة الإقامة بدون تصاريح.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن عناصرها وبالتعاون مع قوات ما يسمى بـ "حرس الحدود" اعتقلت خلال "حملة وطنية"، بدأتها منذ نهاية عطلة الأسبوع الحالي 815 عاملا فلسطينيا، تواجدوا في مدن الداخل دون الحصول على تصاريح.

وأوضحت الشرطة في بيانها، ان من بين المعتقلين 91 متهما بتشغيل وإيواء ونقل العمال غير الحاصلين على تصاريح خاصة.

وتوعدت الشرطة الإسرائيلية، بمواصلة حملتها لاعتقال العمال الذين يتواجدون في مدن الداخل دون تصاريح.

وقتل الجيش الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا، أمس، بالقرب من طولكرم، عندما كان يحاول الدخول عبر جدار الضم والتوسع للعمل في إسرائيل.

وتشدد قوات الاحتلال، من إجراءاتها بحق العمال الفلسطينيين، بعد وقوع عدد من العمليات الفدائية في مدن الداخل، نفذ بعضها شبان فلسطينيون تمكنوا من الدخول دون أن يكون بحوزتهم تصاريح عمل.