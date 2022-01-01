مسيرة طلابية أمام مكتب السنوار بغزة رفضا للتهديدات الاسرائيلية

غزة/سما/

نظمت الحركة الطلابية الفلسطينية بقطاع غزة، الإثنين، مسيرة طلابية رفضًا لتهديدات الاحتلال باغتيال القادة ودعمًا لصمود أهل القدس في وجه المحتل.



وشارك في المسيرة رئيس الكتلة الإسلامية في القطاع م.محمد فروانة، والناطق باسم حركة حماس في القدس أ.محمد حمادة، وممثلي الأطر الطلابية، وطلبة الجامعات والمدارس.

خط أحمر

وأكد رئيس الكتلة الإسلامية بغزة م.محمد فروانة خلال كلمته باسم الأطر الطلابية، أن المقدسات واغتيال القادة خط أحمر.



وقال فروانة: "إن الحاضنة الشعبية تقف متحدةً خلف المقاومة الفلسطينية".



وأضاف رئيس الكتلة أن الفعل يبدأ من الحجر بالقدس والسكين والساطور بالضفة والصاروخ من غزة.



وتابع فروانة، رسالتنا اليوم، أنه لا فرق بين غزة والضفة والقدس والداخل المحتل وفلسطين مع موعد مع النصر.



وبينّ أن شرارة زوال (اسرائيل) انطلقت اليوم، وأن القادم سيكون تحرير أرض فلسطين.



وأوضح أن غزة توجه دومًا رسائل بالدم والنار والحجارة والسكاكين.



من جانبه قال الناطق باسم حركة حماس في القدس محمد حمادة: " إن الأبطال الذين ردوا على هذا العدو وقدموا النفس رخيصة فداء للأقصى أثبتوا بالفعل قبل القول أن القدس خط أحمر".



واضاف حمادة أن التهديد بالاغتيال نغمة ألفها شعبنا وقادتنا منذ سبعين عامًا ولكن لم تكسر فيه عزيمة ولم تلن له قناة".



وأكد الناطق باسم حماس، أن تهديد القادة لن يثنيهم عن السير في طريق التحرير بل يمدهم ذلك بالعزم والإصرار نحو تحرير فلسطين.



وأوضح حمادة أنه على الاحتلال أن يخبئ التهديد لنفسه لأن ذلك لن يمنع القادة من السير نحو تحرير القدس والمقدسات.