"الجرائم الإلكترونية" بغزة تنجز قضيتي سرقة بقيمة 13 ألف دولار

غزة/سما/

أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة شكاوى المواطن (ط. ب) من قطاع غزة والمواطنة (ج. ب) من الضفة الغربية، والتي مفادها قيام مجهولين بسرقة حسابتهما البنكية، وسحب مبالغ مالية تقدر بـ13 ألف و700 دولار.

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة الاثنين أنّه وخلال البحث والتحري والمتابعة الفنية تمكّنت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة من الوصول للجناة، وتفكيك شبكة مكونة من 6 لصوص من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبيّنت الدائرة أنّه تمّ ضبط المذكورين من قطاع غزة واستجوابهم، حيث أقروا واعترفوا بما نسب إليهم، وبدلالتهم تمّ ضبط جزء من المسروقات تقدر بحوالي 9 آلاف دولار.

ولفتت مباحث الجرائم الإلكترونية إلى أنّه تمّ إحالة ملفات القضيتين والمتهمين إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأصول.