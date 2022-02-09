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الرئيس عباس يصدر قرارا احياءً للذكرى الـ74 للنكبة

الإثنين 09 مايو 2022 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصدر قرارا احياءً للذكرى الـ74 للنكبة



رام الله/سما/

 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا برفع علم دولة فلسطين فوق مقرات مؤسسات دولة فلسطين الحكومية الرسمية المدنية والأمنية وعلى المرافق العامة يوم 15/5/2022، إحياءً للذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني.

وأهابت الرئاسة بأبناء شعبنا في الوطن والشتات، بمؤسساته الخاصة والأهلية والمحلية، برفع العلم الفلسطيني إحياء لهذه الذكرى الأليمة، وتعبيرا عن وجود شعبنا ووحدته وإصراره على نيل حريته واستقلاله، وتأكيدا على ما يمثله العلم الفلسطيني من رمزية وطنية وتاريخية يعتز بها شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الوطن والخارج.

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#الرئيس عباس #ذكرى النكبة

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