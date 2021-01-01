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صحيفة بريطانية: الاحتلال سيغتال قادة حماس ويستعد لإرسال فرق الاغتيال

الإثنين 09 مايو 2022 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة بريطانية: الاحتلال سيغتال قادة حماس ويستعد لإرسال فرق الاغتيال



غزة/ سما /

 ذكرت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها ان حكومة الاحتلال أبلغت حلفاءها، بأنها تستعد لإرسال فرق اغتيال لقتل قادة حركة حماس في الخارج، وذلك انتقاما لسلسلة العمليات الفدائية خلال الشهرين الماضيين.

ورجحت الصحيفة أن تكون حماس قد تلقت تحذيرات من الضربات الوشيكة، من جانب أجهزة استخبارات في الشرق الأوسط وأوروبا.

ونقل التقرير عن مصادر استخباراتية أن "إسرائيل تسعى لإرسال (رسالة واضحة) بعد عام من توقف العدوان على غزة، الذي تم بوساطة مصرية وأنهى الجولة الأخيرة من الحرب في غزة في مايو/ أيار 2021"

واستبعدت الصحيفة - استنادا إلى رأي محللين - قيام جيش الاحتلال باغتيال قادة حماس في الداخل "لأن ذلك قد يؤديا شعال حربا على غرار ما حدث العام الماضي. ومن المرجح أن تتم الاغتيالات في دول أخرى في المنطقة حيث يعيش ويعمل أعضاء كبار من حماس، مثل لبنان أو قطر".

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