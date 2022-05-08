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صحيفة: هكذا ردت حماس على الوسطاء بأن "اسرائيل" ستبدأ باغتيال السنوار في الحرب المقبلة

الإثنين 09 مايو 2022 04:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: هكذا ردت حماس على الوسطاء بأن "اسرائيل" ستبدأ باغتيال السنوار في الحرب المقبلة



غزة/سما/

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية ، اليوم الاثنين ،عن رد حركة المقاومة الاسلامية حماس ،على الوسطاء بأن "اسرائيل" ستبدأ في الحرب المقبلة باغتيال زعيم الحركة في قطاغ غزة يحيي السنوار .

وقالت الصحيفة " ضمن استراتيجية «حماس» في وضع خطوط حمر أمام العدو، قال الناطق باسم «كتائب القسام»، أبو عبيدة، أنه «في ضوء تهديدات العدو الجبان، فإنّنا نحذّر وننذر العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أيّ من قادة المقاومة، هو إيذان بزلزال في المنطقة وبردّ غير مسبوق، وستكون معركة سيف القدس حدثاً عادياً مقارنة بما سيشاهده العدو، وسيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقة سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار».


وأضافت "بعد هذه التهديدات، نقل الوسطاء إلى الحركة أن دولة الاحتلال لا ترغب في الذهاب إلى سيناريو اغتيال السنوار، إلّا أن استمرار توتُّر الأوضاع سيؤدّي إلى أن تبدأ الحرب المقبلة باستهدافه، وهو ما ردّت عليه «حماس» بالقول إن هذه ليست المرّة الأولى التي يُستهدَف فيها السنوار، إذ كانت هناك محاولات فاشلة للوصول إليه خلال معركة «سيف القدس» العام الماضي.


 

#يحيي السنوار #حماس #المقاومة الفلسطينية

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