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صحيفة تكشف عن أخطر تهديد لـ"اسرائيل" أبلغته حماس للوسطاء في حال العودة لسياسة الاغتيالات

الإثنين 09 مايو 2022 04:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تكشف عن أخطر تهديد لـ"اسرائيل" أبلغته حماس للوسطاء في حال العودة لسياسة الاغتيالات



غزة/سما/

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية ،اليوم الاثنين، عن أخطر تهديد لـ"اسرائيل" أبلغته حماس للوسطاء ، في حال عاد الاحتلال لسياسة الاغتيالات في الداخل أو الخارج.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها " «حماس» أبلغت الوسطاء أنها ترصد التحريض الكبير التي يتعرّض له قائداها في غزة يحيى السنوار، وفي الضفة صالح العاروري، في الإعلام العبري، وحذّرت العدو، عبر هؤلاء، من الذهاب إلى خطوةٍ ستعني حرْق مدن ومراكز استراتيجية في الكيان برشقات صاروخية مكثّفة، بما لا يتخيّله جيش الاحتلال.

وأضافت الصحيفة " أما الأخطر بالنسبة إلى الاحتلال، فهو حديث الحركة عن عودتها إلى تنفيذ العمليات الفدائية الاستشهادية عبر الأحزمة الناسفة داخل المدن المحتلّة، في حال عاد هو إلى سياسة الاغتيالات في الداخل أو الخارج.

ولم تكتفِ «حماس» بهذا التهديد، بل لمّحت، خلال المباحثات مع الوسطاء، إلى أن الحرب المقبلة لن تكون فيها غزة وحدها، بل ستشارك فيها أطراف إقليمية، وستكون حرباً متعدّدة الجبهات على دولة الاحتلال، بالإضافة إلى تحرّك الفلسطينيين في الضفة والداخل المحتلّ عام 1948.

#حماس #يحيي السنوار #غزة #المقاومة الفلسطينية #سيف القدس

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