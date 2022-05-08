"الكابينيت" يناقش شن عملية عسكرية في جنين وسبل الرد على غزة

القدس المحتلة/سما/

ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر " الكابينت"، مساء اليوم، امكانية شن عملية عسكرية في جنين، بالإضافة إلى سبل الرد على قطاع غزة.

وقالت القناة 12 العبرية:" خلال مناقشات الكابينت اليوم التي استمرت 4 ساعات، طرحت قضيتان، الأولى حول إمكانية شن عملية عسكرية واسعة في جنين كونها متبع للعمليات، لكن المعضلة أن هناك مخاوف من تصاعد وتيرة العمليات في باقي مناطق الضفة، كما طرحت إمكانية فرض معادلة جديدة للرد أمام غزة بسبب التحريض على العمليات في الضفة والداخل".

وأضافت القناة العبرية:" من المنتظر اتخاذ قرار بشأن هذه القضايا في الأيام المقبلة ومن المتوقع أن يجتمع الكابينت مرة أخرى".