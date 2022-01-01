تمديد اعتقال شبان من الداخل المحتل على خلفية تواجدهم في الأقصى

القدس المحتلة/سما/

مددت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، اعتقال الشاب حارث كمال محاميد لغاية يوم الخميس المقبل، والذي اعتقلته الشرطة، صباحا، من منزله في حي وادي النسور بمدينة أم الفحم.

وجاء الاعتقال بعد مداهمة المنزل، إذ أن محاميد اعتُقل على خلفية تواجده في المسجد الأقصى بالقدس.



وقال عم الشاب المعتقل، عبد العزيز محاميد، إن "الشرطة داهمت منزلنا في حي وادي النسور، واعتقلت ابن شقيقي الشاب حارث محاميد بشكل مفاجئ، إذ قامت الشرطة بالاعتداء الوحشي على ابن شقيقي، وحتى اللحظة لا نعلم إلى أين تم اقتياده".







وأكد أن "حارث شاب خلوق ومؤدب ومحبوب بين الجميع، ويمارس هواية الرياضة باستمرار، وهذا الاعتقال مستغرب ومستهجن".

وذكرت مصادر محلية أن الاعتقال جاء، على ما يبدو، على خلفية الاحتجاجات على اقتحامات المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت المصادر أن محاميد من الشباب المداومين على أداء الصلاة في الأقصى، وأن اعتقاله جاء بهدف ترهيب الشبان وثنيهم عن أداء الصلاة في الأقصى.

حيفا: "الصلح" تمدد اعتقال الشاب مهدي أبو الحسن حتى الخميس

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأحد، اعتقال الشاب مهدي أبو الحسن (19 عامًا) من مدينة أم الفحم، حتى يوم الخميس المقبل، وكانت قد قررت المحكمة سابقًا تمديد اعتقال أبو الحسن عدة مرات.

ويتواجد المعتقل أبو الحسن، في المعتقل منذ 23 يوما، وذلك بعد اعتقاله في الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك واعتقال 475 مصلٍ من المسجد القبلي.







ويقبع أبو الحسن حاليًا، في معتقل الجلمة، بعد توقيفه لأسابيع في معتقل عسقلان، جنوبي البلاد، ومنعه من لقاء محام لعدة ايام.

ويترافع عن الشاب أبو الحسن، المحامي خالد محاجنة من مدينة أم الفحم.





وقال المحامي خالد محاجنة، الذي يدافع عن الشابين مهدي أبو الحسن وحارث محاميد،إن "المخابرات طالبت في جلسة المحكمة اليوم، تمديد اعتقال الشابين أبو الحسن ومحاميد، لمدة عشرة أيام إضافية على ذمة التحقيق، وذلك في شبهات تتعلق بالمواجهات التي حصلت في المسجد الأقصى المبارك، ومنذ ذلك الحين الشاب مهدي في الاعتقال، إذ تم تمديد اعتقاله 7 مرات، حتى يوم الخميس المقبل".

وبشأن القاصر حارث محاميد، أوضح محاجنة أن "حارث محاميد تم اعتقاله، صباح اليوم، من منزله في مدينة أم الفحم، إذ أن القوات اعتدت على محاميد بطريقة عنيفة، وتلقى العلاجات في مستشفى العفولة، ومن ثم تم احضاره وهو مصاب إلى المحكمة، ومددت اعتقاله لغاية الخميس".



وأكد المحامي أن "حارث كان قد اعتقل في 15 نيسان/ أبريل الماضي، وتم اعتقاله مرة أخرى اليوم، على ذمة التحقيق في ذات الشبهات التي وجهت إليه، وهي المشاركة في المواجهات".

وواصلت الشرطة الإسرائيلية اعتقال عدد من الشبان، على خلفية تواجدهم في المسجد الأقصى، والاحتجاجات على اقتحامات المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.







وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح، إن "الشرطة اعتقلت الأخ بلال كنانة، يوم الخميس الماضي، في باحات المسجد الأقصى المبارك، وجرى تمديد اعتقاله لغاية يوم غد الإثنين. وفور إبلاغنا في اللجنة الشعبية بالأمر، تواصلنا مع العائلة وأجرينا اتصالات عدة مع الجهات المعنية، وسنستمر في متابعة الأمر حتى الإفراج عنه بإذن الله".

وقالت نهال كنانة، زوجة المعتقل، لـ"عرب 48" إن "خبر اعتقال زوجي كان بمثابة صدمة لنا، ذلك أن بلال لم يقترف أي مخالفة بحياته جنائية أو سياسية، وقد تم اقتياده من ساحة المسجد الأقصى حين كان يتوضأ في ساحة المسجد الأقصى".

وتساءلت: "ماذا أقول لأبنائي عندما يسألون عن سبب اعتقال أبيهم، ولماذا هذا الظلم ضد زوجي المسالم الذي يعيش بعيدا عن المشاكل في دولة تعتبر نفسها ديمقراطية؟".

وختمت كنانة بالقول إن "المحامي أبلغنا أنه تم اعتقال زوجي ضمن 60 معتقلا آخرين، وتنسب الشرطة لهذه المجموعة 12 تهمة، وللأسف منذ لحظة اعتقاله، يوم الخميس الماضي، لم نتمكن من التواصل معه، أو إرسال أية شيء إليه، ولا نعلم عنه إلا القليل من المحامي الموكل بالدفاع عنه".

تسريح عدد من معتقلي الأقصى بشروط مقيدة

وقال المحامي خالد زبارقة إنه جرى، اليوم، تسريح عدد من معتقلي، يوم الخميس الماضي، في الأقصى، بشروط الحبس المنزلي، لغاية 12 أيار/ مايو الجاري، وتضمنت الإبعاد عن البلدة القديمة في القدس، وإيداع كفالة مالية قدرها 500 شيكل، على كل من: محمد بنباشي، وعمر عمري من صندلة، وطارق دعور من عكا، وسعيد عيد، ومحمد محاميد من أم الفحم، ومصطفى دنديس، وعبد الله ياسين، وعيسى فاروق، ومصطفى أبو شقرة من أم الفحم، وسيف الدين النتشة.

عرب 48