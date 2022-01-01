الاحتلال يفشل مجدّدًا في العثور على منفذي "إلعاد"

القدس المحتلة / سما /

فشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، في العثور على منفذي عملية (إلعاد)، بعد مداهمتها لمنزل في المستوطنة، شرق تل أبيب.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن بلاغاّ كاذباً أفاد بوجود شخصين عربيين، متنكرين بزي (الحريديم)، داخل أحد المنازل، والذي تبين بأنه فارغ.

وداهمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي والشرطة، المكان وحاصرت المنزل، فيما أطلقت قنابل الإنارة في سماء المنطقة، ولكنها انسحبت من المكان بعد فشلها بالعثور على منفذي العملية.

وقتل ثلاثة إسرائيليين، مساء الخميس، وأصيب أربعة آخرين بحال حرجة، في عملية طعن وإطلاق نار، في مستوطنة (إلعاد) شرق تل أبيب.

وشرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال والشرطة، بعمل حواجز والبحث عن المنفذين الذين استطاعا مغادرة المكان، وفشلت حتى الآن بالعثور عليهما.