مستوطنون يقتحمون الأقصى وتقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين وخاصة الشبان لساحات الحرم القدسي الشريف.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال التي عمدت على إبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم، فيما واصلت فرض تقييدات على دخول الشبان للأقصى ومنع الكثير منهم أداء صلاة الفجر بالمسجد.

وذكرت الأوقاف أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفي المقابل، واصلت شرطة الاحتلال فرض تقييدات على الفلسطينيين، وملاحقة الشبان والنساء في ساحات الحرم وإبعادهم عن مسارات اقتحامات المستوطنين، بعدما منعت من عشرات الشبان والنساء من الصلاة بالأقصى فجرا.