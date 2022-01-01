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الجهاد: اذا أقدم الاحتلال على اغتيال السنوار ستكون صواريخ السرايا قبل صواريخ القسام

السبت 07 مايو 2022 11:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: اذا أقدم الاحتلال على اغتيال السنوار ستكون صواريخ السرايا قبل صواريخ القسام



غزة/سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح ، مساء اليوم السبت خلال كلمة له في حفل تأبين الشهيد محمود أبو عاصي  : "إذا أقدم هذا الاحتلال على اغتيال  قائد حركة حماس في غزة يحيي السنوار ستكون صواريخ السرايا قبل صواريخ القسام"

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش أن التهديد باغتيال القائد الوطني يحيى السنوار هو تهديد لكل أبناء شعبنا.

و قال البطش في كلمة له خلال مسيرة دعم للقائد يحيي السنوار في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة: "إن اغتيال أي من قادة المقاومة وعلى رأسهم القائد السنوار سيفتح على العدو أبواب جهنم وستكون معركة مفتوحة في كل الساحات."

 
و حذر من أن الإقدام على اغتيال السنوار يعني المسّ بحلف القدس والمسّ بمحور المقاومة، مشدداً على أن دم القادة لن يكون جزء من أي عملية انتخابية صهيونية بل سيكون لعنة عليهم.

و أكد البطش أن المس بالسنوار يعني بركاناً من الغضب الفلسطيني في وجه الاحتلال وعلى العدو أن يتعقل ويعيد الحسابات جيداً.

و تابع يقول: " الاغتيالات يعني أن المقاومة ستقطع يد المحتل وستقوم بدورها في تأديبه".

#الجهاد الاسلامي #يحيى السنوار #سرايا القدس

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