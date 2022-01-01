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يديعوت: هذا ما أوصى به الجيش الاسرائيلي بشأن قرار اغتيال السنوار

السبت 07 مايو 2022 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: هذا ما أوصى به الجيش الاسرائيلي بشأن قرار اغتيال السنوار



القدس المحتلة/سما/

نقل موقع واي نت التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت، اليوم السبت، عن مسؤولون أمنيون كبار "  بأن الجيش الاسرائيلي أوصي المستوى السياسي بعدم إصدار قرار باغتيال رئيس حركة حماس في غزة يحيي السنوار في هذه الفترة .

وأضاف الموقع "هيئة الأركان تعتقد أنه ليس من الصواب تنفيذ هكذا قرار الآن.

وحذر أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي، من المساس بقائد الحركة في غزة، يحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة.

وقال أبو عبيدة، في تصريح مقتضب، إن المساس بالسنوار "هو إيذان بزلزال في المنطقة، وبرد غير مسبوق"، مضيفاً: أنه "ستكون معركة سيف القدس حدثاً عادياً مقارنةً بما سيشاهده العدو"، مؤكداً أنه "سيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار".

#اغتيال السنوار

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