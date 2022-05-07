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المغرب باشر مفاوضاته باقتناء صاروخ كروز الإسرائيلي

السبت 07 مايو 2022 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب باشر مفاوضاته باقتناء صاروخ كروز الإسرائيلي



الرباط / سما /

ذكرت صحيفة "ديفينسيا" المختصة في الشؤون العسكرية أن المغرب باشر مفاوضاته المتعلقة باقتناء صاروخ كروز الاسرائيلي، من أجل تعزيز ترسانته الحربية لسلاح الجو الملكي وتحديث مقاتلاته بأحدث الكترونيات الطيران والردرات وأنظمة الاستشعار.

من جهتها تبحث المملكة، إتمام الصفقة العسكرية بين شركة “إلبيت سيستمز” والقوات المسلحة الملكية يرتهن بموافقة المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، لكن ذلك لا يطرح أي إشكال بالنسبة إلى المغرب في ظل التقارب السياسي الأخير بين البلدين.

ودخل المغرب واسرائيل في مجموعة من الصفقات لصناعة الأسلحة واقتناءها، إذ تظل أهمها تطوير طائرات بدون طيار المعروفة باسم “كاميكاز”.

ومن مميزات صواريخ “كروز” أنها تستطيع إصابة كل الأهداف البرية والبحرية على بعد أكثر من 250 كيلومترا، وبالإمكان تشغيلها بالعديد من الطائرات والمروحيات المقاتلة. كما أن تلك الصواريخ مبرمجة على تحديد الأهداف بدقة متناهية، وتحديد وقت الهجوم، وتقييم الأضرار.

وكان المغرب قد حصل على مجموعة من الأنظمة الدفاعية من إسرائيل بعد استئناف العلاقات بين الدولتين، الذي جسدته الزيارة التي قام بها وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس إلى العاصمة الرباط لتدارس الملفات الأمنية المشتركة.

وكانت القوات المسلحة الملكية قد توصلت بأنظمة أمنية دفاعية عصرية طورتها مجموعة من الشركات العسكرية الإسرائيلية، من بينها شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية وشركة أنظمة “إلبيت” وشركة “رافائيل”.

#المغرب #صاروخ كروز بعيد المدى #إسرائيل

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