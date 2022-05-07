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فيديو: السنوار يرد على تهديدات الاحتلال باغتياله

السبت 07 مايو 2022 06:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: السنوار يرد على تهديدات الاحتلال باغتياله



غزة/سما/

رد رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار، على موجة التهديدات والتحريض الصهيوني باغتياله.

وأظهر مقطع مصور لقائد حماس بغزة يقول فيه:" حياتنا طبيعية ومش عاملين حساب لحد".

وكان أعضاء كنيست وصحافيون وكتّاب إسرائيليون دعوا أمس إلى اعتبار حركة "حماس" في قطاع غزة "المسئولة عن عملية إلعاد التي قتل فيها ثلاثة مستوطنين وأصيب 4 آخرين.

ودعا عضو الكنيست "ايتمار بن جبير" الجيش الإسرائيلي إلى إلقاء قنبلة على منزل مسئول حركة حماس في القطاع يحيى السنوار بصفته "المحرض الرئيسي على موجة العمليات الأخيرة". على حد تعبيره. في حين، ركزت العديد من وسائل الإعلام العبرية على تصريحات سابقة للسنوار قبل أيام والتي دعا خلالها الفلسطينيين إلى تنفيذ العمليات عبر الوسائل المتاحة ومن بينها البلطة والسكين.

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