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الاحتلال ينشر القبة الحديدية في القدس وتل أبيب ويأخذ تهديدات الفصائل على محمل الجد (فيديو)

الأربعاء 04 مايو 2022 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينشر القبة الحديدية في القدس وتل أبيب ويأخذ تهديدات الفصائل على محمل الجد (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ  في مدينتي القدس وتل أبيب.

وتأتي خطوة جيش الاحتلال، تحسباً من رد فصائل المقاومة الفلسطينية، على دعوة جماعة الهيكل المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، صباح يوم غدٍ الخميس.

وفي سياق متصل قالت القناة الـ14 العبرية، إنه "في المنظومة الأمنية يأخذون تهديدات المنظمات على محمل الجد فيما يتعلق بنوايا المستوطنين اقتحام الأقصى غدا".

وأضافت القناة " إلى جانب حالة التأهب في القدس استعدادا لاقتحام المستوطنين للأقصى غدا، في المؤسسة الأمنية يستعدون أيضا لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة وحدوث عمليات في الداخل.
 
وذكرت قناة "كان" العبرية، أنه "من المتوقع أن يصل المئات من المستوطنين إلى المسجد الأقصى غدا، وتستعد شرطة منطقة القدس لاندلاع مواجهات بعد تهديد من قبل حركة حماس ".

وحذرت فصائل المقاومة في قطاع غزة، من أن اقتحام المستوطنين للأقصى يعد تسعيراً لنار الحرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته، محملةً الاحتلال كاملة المسؤولية عن تداعيات هذه الدعوات.

#جيش الاحتلال الاسرائيلي #الفصائل الفلسطينية #غزة #المسجد الاقصى

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