خلاف بشأن طبيعة دوام المدارس في الضفة غداً الخميس

رام الله/سما/

قرر اتحاد المعلمين الفلسطينيين، مساء يوم الأربعاء، العودة للدوام الرسمي في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية يوم غد الخميس.

وقال الاتحاد في بيانٍ مقتضب نشره عبر صفحته على (الفيسبوك): "إنّ غدًا دوام رسمي كالمعتاد في المدارس والمؤسسات".

وأضاف: "أنّ الحكومة الفلسطينية أعلنت في وقتٍ سابق بأن عطلة عيد الفطر السعيد تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1-5 وحتى يوم الأربعاء 4-5.

بدوره، أعلن حراك المعلمين الموحد بالضفة عن استمرار فعاليات الإضراب يوم غد الخميس من الصباح والمغادرة الساعة 11 ظهرا، ومغادرة موظفو وزارة التربية والتعليم ومديرياتها في كافة المحافظات الساعة 12:00 ظهراً.

وقال الحراك في بيان له إن "الراتب حق للمعلم وليس سيفا مسلطا عليه يستخدم لتطويعه وكسر ارادته وثنيه عن حقه ونحن نطالب الجهات المعنية بتوضيح ما حصل من قرصنة للراتب فما تم هو اجراء غير قانوني وغير اخلاقي وإن تم ذلك عن قصد سيكون له تبعاته وسيكون الرد بحجم الاجراء فكما قلنا سابقا إن المساس بأي معلم ماليا او اداريا يعني المساس بكافة معلمي الوطن ولا خطوط حمراء عند المساس بالمعلمين".

كما دعا الحراك "الزملاء والزميلات لرص الصفوف وأن يكونوا جسما واحدا، فالحال والمصير والهدف واحد، ولا يقفوا متفرجين او محايدين في معركة المعلم في تحصيل حقوقه".

وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لحل الأزمة وانتظام التعليم هي الاستجابة لمطالب المعلمين التي باتت معروفة وواضحة لدى جميع الجهات، وإن أي تمديد للعام الدراسي دون تحقيق مطالبنا سيكون بمثابة تمديد للإضراب وفعالياتنا الأخرى".

وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقا مع اتحاد المعلمين الأسبوع الماضي، ينص على رفع طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 15% تصرف حتى بداية 2024، إذ اعتبره الاتحاد أنه "اتفاق جيد ولن يكون الاخير لأن العمل النقابي تراكمي".

لكن الاتفاق لم يكن كفيلا بعودة الدوام إلى المدارس كما طالب اتحاد المعلمين. إذ أعلن حراك المعلمين من خلال صفحته على فيسبوك عن رفض الاتفاق ودعا المعلمين إلى عدم الانتظام في الدوام وهو ما حدث فعلا في عشرات مدارس الضفة.

وفي قطاع غزة، أفادت وزارة التعليم بغزة، باستئناف الدراسة في جميع المدارس (الحكومية ومدارس الأونروا والمدارس الخاصة ) ورياض الأطفال في قطاع غزة، يوم السبت القادم الموافق 7-5-2022.