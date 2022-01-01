الاقتصاد بغزة تصدر توضيحا بخصوص سعر ربطة الخبر

غزة/سما/

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، توضيحا بخصوص سعر ربطة الخبز

وقالت الوزارة "أن سعر ربطة الخبز ب 7شيكل ووزن 2.500 كيلو جرام للمستهلك، والوزارة ملتزمة بتقديم الدقيق للمخابز بسعر مدعوم حتى اللحظة 97 شيكل الشوال لجميع مخابز قطاع غزة.

وأضافت "السعر في المخبز 7 شيكل أما خارج المخبز ( نقاط البيع و السوبرماركات ) تخضع للتنافس بين المخابز.

وأكدت الوزارة أنها تراقب أسعار الدقيق و القمح عالمياً و ما يطرأ عليها من ارتفاعات من حين لآخر ومستمرة في تقديم الدقيق للمخابز بالسعر 97 شيكل وتعمل ما في وسعها للحفاظ على السعر للمواطن بالشكل المناسب و العادل الذي يراعي مصلحة الجميع من المواطنين وأصحاب المخابز و موردي الدقيق.