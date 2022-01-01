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الاقتصاد بغزة تصدر توضيحا بخصوص سعر ربطة الخبر

الثلاثاء 03 مايو 2022 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تصدر توضيحا بخصوص سعر ربطة الخبر



غزة/سما/

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء،  توضيحا بخصوص سعر ربطة الخبز

وقالت الوزارة "أن سعر ربطة الخبز  ب 7شيكل ووزن 2.500 كيلو جرام للمستهلك، والوزارة ملتزمة بتقديم الدقيق للمخابز بسعر مدعوم حتى اللحظة 97  شيكل الشوال لجميع مخابز قطاع غزة.

وأضافت  "السعر في المخبز 7 شيكل أما خارج المخبز ( نقاط البيع و السوبرماركات ) تخضع للتنافس بين المخابز.

وأكدت الوزارة أنها تراقب أسعار الدقيق و القمح عالمياً و ما يطرأ عليها من ارتفاعات من حين لآخر  ومستمرة في تقديم الدقيق للمخابز بالسعر 97 شيكل وتعمل ما في وسعها للحفاظ على السعر للمواطن بالشكل المناسب و العادل الذي يراعي مصلحة الجميع من المواطنين وأصحاب المخابز و موردي الدقيق.

#غزة #الاقتصاد بغزة #ربطة الخبز

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