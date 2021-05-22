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فكّكت شبكة تجار وصادرت أسلحة وأموال

صور: "المكافحة" تضبط كمية من الحشيش والحبوب المخدرة برفح

الأحد 01 مايو 2022 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: "المكافحة" تضبط كمية من الحشيش والحبوب المخدرة برفح



رفح/سما/

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، الأحد، تمكنها من تفكيك شبكة إتجار وترويج للمواد المخدرة، وذلك خلال مهمة نوعية بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة، ضبطت خلالها مواد مخدرة وأسلحة وذخائر.

وأفاد تقرير صادر عن إدارة المكافحة، أنه بناء على معلومات وردت إليها، وبجهود استمرت خلال 24 ساعة الماضية، تم ضبط كمية من المواد المخدرة خلال تفتيش أحد المنازل بمحافظة رفح جنوبي القطاع. وأضاف التقرير أن الكمية المضبوطة عبارة عن 70 فرش حشيش، و17 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، بالإضافة إلى مبالغ مالية بقيمة 70 ألف دولار.

كما ضبط عناصر المكافحة، وفق التقرير، 4 قطع من الأسلحة النارية وهي قطعتين من نوع M16 وقطعة "عوزي"، ومسدس، إلى جانب كمية من المخازن والذخيرة والقنابل.

وأوضح التقرير أنه تم توقيف أحد تجار المخدرات وهو (ع، ش)، وباستكمال التحقيق تم ضبط اثنين آخرَين، والذين اعترفوا خلال التحقيق الأولي بقيامهم بالإتجار والترويج للمواد المخدرة في قطاع غزة.

وبيّن أنه تمت إحالة الموقوفين وملف القضية والمضبوطات جميعاً إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية حسب الأصول. وشدّدت المكافحة أنها ستواصل الضرب بيد من حديد لكل العابثين وتجار السموم والمواد المخدرة؛ من أجل حماية المجتمع الفلسطيني من أخطارها.



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#حشيش

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